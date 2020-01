Une messe en forme extraordinaire à Morlaix

Suite à notre article sur Saint-Pol de Léon, un lecteur nous informe que les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre célébreront désormais la messe dans la forme extraordinaire à Morlaix.

Les messes seront célébrées à l’église paroissiale de Sainte-Sève (20 km au sud de Saint-Pol de Léon et 6 km au sud-ouest de Morlaix) les dimanches et fêtes 10h00, vendredi 18h30 (la messe est précédée de l’adoratrice du Saint Sacrement à 17h30).

On doit regretter ce déplacement qui éloigne une partie des fidèles de la communauté et qui “sort” la communauté d’un centre ville… maintenant il apparait que le diocèse a cherché la meilleure solution à ce qui semble être un différent local. Comme nous le fait remarquer un lecteur, la Fraternité Saint-Pie X est déjà très présente à Morlaix : Monastère Notre-Dame des Fontaines (Morlaix) et Chapelle Notre-Dame du Mur (Plouigneau)

FSSP Finistère