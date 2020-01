Sessions de famille avec la Fraternité Saint-Vincent Ferrier

La Fraternité Saint-Vincent Ferrier propose deux sessions pour jeunes familles :

Pour qui ? Jeunes familles avec leurs enfants de moins de 6 ans

Déroulement : Tous les jours deux topos sur le mariage et travaux pratiques avec M. et Mme Pierre (10 enfants, 40 petits-enfants et 15 ans d’expérience dans la formation de couples mariés), et un topo par le Père Jourdain-Marie. Parmi les thèmes abordés : La mission de la femme, le courage de la paternité, le Rosaire en famille, la communication en couple, les langages de l’amour, la Sainte Famille modèle de la famille chrétienne etc.) Lieu : Les familles habitent dans les maisons du village de Randol. Les maisons sont toutes équipées d’une cuisine, et chaque famille se prend en main pour les courses et la préparation de ses repas. La surveillance des enfants pendant les topos est assurée par des jeunes filles. Chaque jour nous assisterons à la messe et aux vêpres à l’Abbaye de Randol (à 200 m du village) Dates : du 20 mai au 24 mai 2020 (pont de l’Ascension)

Déroulement :

Le matin : conférence par le Père Jourdain sur le thème : « Sur la terre comme au ciel – mieux connaître la sainte liturgie pour mieux l’aimer. »

Durant la journée : libre organisation de votre temps en groupe ou en famille pour promenades (deux GR passent à proximité du gîte), jeux, sport, sorties culturelles etc.

En fin d’après-midi : Messe dans la chapelle du gîte

Le soir après le dîner : conférence et débat par et avec Dominique et Jacinthe Boily. Parents de 11 enfants, ils vous partageront leur riche expérience et leurs réflexions d’époux et d’éducateurs (ils ont fondé une école hors-contrat et un mouvement scout au Canada).

Chapelet et complies tous les jours

Lieu : Ermitage des Frasses (gîte situé dans le Jura, à 1000 d’altitude, entièrement rénové en 2017 ; 15 chambres de 2 à 8 lits, avec salles de bains individuelles, barbecue pour 50 personnes ; grand terrain privé autour du gîte

Logistique : Chaque couple logera dans une chambre avec ses enfants (les enfants plus grands peuvent éventuellement dormir en dortoir ou sous tente dans le jardin – à préciser). Les repas sont préparés collectivement et à tour de rôle, la surveillance des enfants durant les conférences est assurée par les aînés de la famille Boily.

Dates : du 16 au 21 août 2020