L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre fête ses 30 ans en 2020

Le 1er septembre 1990, Mgr Cyriaque Obamba, évêque de Moulia (Gabon), érige l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre en société cléricale de vie apostolique de droit diocésain et en approuve les premières constitutions. L’Institut du Christ Roi fête donc ses 30 ans dans quelques mois et rendra grâce lors d’un grand pèlerinage à Rome en décembre.

L’Institut fête ses 30 ans !

À l’occasion du 30e anniversaire de sa fondation par Mgr Gilles Wach et le Chanoine Philippe Mora, l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre organisera un grand pèlerinage d’action de grâces à Rome du 5 au 8 décembre prochain.

Le programme des cérémonies dans les différentes basiliques romaines, notamment la Messe pontificale à l’autel de la chaire, dans la basilique Saint-Pierre, vous sera communiqué dans les prochaines semaines.

Différentes possibilités de participer à ce pèlerinage vous seront proposées depuis chaque apostolat de l’Institut.

Tous les fidèles et amis qui le souhaitent sont bienvenus pour s’unir à notre action de grâces, témoigner de leur fidélité à la Sainte Église catholique romaine, et supplier les saints Apôtres Pierre et Paul de nous protéger en ces temps si difficiles pour l’Église et le monde.