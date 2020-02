Mgr Dupont, RIP

Mgr Georges-Hilaire Dupont, âgé de 100 ans, était l’évêque le plus âgé de France. Il est décédé mercredi 29 janvier 2020, à son domicile de Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche.

Il avait été ordonné prêtre en mai 1943 à la Brosse-Montceaux (Seine-et-Marne), avait ensuite été missionnaire, sur sa demande, au Tchad à partir de 1946. Le 16 janvier 1964, il avait été nommé évêque de Pala au Tchad, avant de revenir en France en juillet de la même année. Il s’était installé à Virey, dans la Manche. Un an plus tard, il avait participé au Concile Vatican II. se retire le 28 juin 1975. Après avoir exercé comme simple prêtre à Rouen et Bollène, il prend sa retraite en 1997 tout en acceptant la charge de curé de Pila-Canale en Corse. Il a défendu, en Afrique, l’utilisation de la farine de mil pour confectionner l’hostie eucharistique (le Code de droit canonique de 1983, canon 924§2, déclare qu’elle doit être « de pur froment »), ce qui semble lui avoir valu une réprimande du Saint-Siège.

Le 12 octobre 2012, il fait partie des douze pères du concile (sur 70 encore vivants) à déjeuner avec Benoît XVI. Après la mort de Mgr Albert Malbois le 12 février 2017, il est le doyen des évêques français.

En 2004, l’homme d’Eglise avait pris sa retraite à Virey (Manche), sa terre natale, puis s’était installé à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Ses obsèques seront célébrées lundi 3 février, à 15 h, en l’église de Virey, suivies de l’inhumation dans le caveau familial.