Comment annoncer l’Evangile en milieu rural ?

Prêtre depuis 1998, Mgr Jean-Philippe Nault, 54 ans, a été ordonné évêque de Digne, Riez et Sisteron, le 17 janvier 2015. Âgé de 49 ans, Jean-Philippe Nault est alors le plus jeune évêque de France. Installé depuis cinq ans dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’évêque a écrit un livre intitulé “L’Audace de l’Évangile. Un évêque au cœur de la France rurale”., qui croise

“du témoignage personnel, mes intuitions, la dynamique qui est mis en place dans le diocèse et les paroisses, avec au centre cette question : comment annoncer la Bonne Parole dans notre département rural ?”.

Dans nos villes comme dans nos campagnes, notre pays, nourri de la foi depuis des siècles, semble oublier Dieu, ou du moins le mettre entre parenthèses ! Des pans entiers de notre culture chrétienne se fissurent sous nos yeux. Faut-il pour autant se lamenter et baisser les bras devant l’ampleur du phénomène ? À partir de l’exemple concret de la mission dans les Alpes de Haute-Provence, – un des diocèses ruraux les plus pauvres de France –, Mgr Jean-Philippe Nault nous invite plutôt à redécouvrir l’audace de l’Évangile telle que la vivaient les premières communautés chrétiennes. Leur univers, éloigné des valeurs chrétiennes, était finalement assez proche du nôtre ; elles s’engageaient cependant avec ardeur dans l’annonce du salut en Jésus-Christ ! Avec la renaissance d’une maison diocésaine devenue désormais un « lieu source », Mgr Jean-Philippe Nault témoigne d’une nouvelle dynamique d’évangélisation. Pétri de sa culture d’ingénieur et de son esprit d’entreprise, il déroule pour nous une vision missionnaire élaborée et portée en Église : évêque, prêtres, laïcs, tous sont invités à un nouveau départ pour s’engager dans un processus pastoral innovant.