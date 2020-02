Une formation thomiste à Saumur un mardi par mois

Un lecteur nous invite à diffuser cette invitation pour le Cercle l’Aquinate, cercle de formation dans la région de Saumur qui se réunit le premier mardi de chaque mois :

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d’un cercle de formation catholique sur Saumur le 4 février 2020.

Cette démarche découle d’un constat : la disproportion chez nombre de catholiques entre savoir profane et connaissances religieuses. Surinformés en de nombreux domaines, ils restent souvent coupés de leurs racines spirituelles et ne peuvent rendre compte de leur espérance.

Notre objectif : former des esprits, à la lumière du Docteur commun de l’Église, saint Thomas d’Aquin. Dans la fidélité à la tradition et au magistère catholiques, contribuer à éclairer les grands débats religieux. Pour cela, nous nous associons plus particulièrement aux religieux de la Fraternité Saint Vincent Ferrier (Chéméré le Roi, 53). D’autres intervenants extérieurs viendront également nous enseigner.

Un moyen : des conférences chaque premier mardi du mois pour traiter de philosophie, théologie, spiritualité, liturgie, histoire de l’Eglise, etc

L’entrée est libre et pour tous les âges.