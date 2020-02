Revue Una Voce (Janvier – Février 2020)

Le dernier numéro de la revue d’Una Voce (n°325, Janvier – Février 2020) vient de paraître.

La revue présente notamment son annuaire en ligne des choeurs liturgiques grégoriens et ouvre ses colonnes, comme à son habitude, à l’organiste de la Cathédrale de Blois.

Signalons également le long dossier consacré à la dernière assemblée de la Fédération Internationale Una Voce qui a eu lieu à Rome en Octobre dernier en même temps que le dernier Pèlerinage romain du Coetus Internationalis Summorum Pontificum. La Fédération Internationale Una Voce a été fondée en 1966 par 6 membres venant de France, Angleterre, Allemagne, Écosse, Autrice et Norvège… et compte aujourd’hui 49 associations affiliées (dont des chapitres dans des pays où la liturgie latine est peu présente : Ukraine, Japon, Lettonie…). Le président de la Fédération est Felipe Alanis Suarez d’Una Voce Mexico, preuve que la question de la liturgie et du chant grégorien ne sont pas des questions proprement occidentales.