Les chrétiens ne doivent pas déserter le champ politique

Mgr Eychenne, évêque de Pamiers, déclare dans La Dépêche :

“Les chrétiens, alors qu’ils ont leur regard tourné vers un royaume qui n’est pas de ce monde, seraient-ils de ceux qui renonceraient à s’engager dans un effort de transformation de la société ?”

“Non : Nous croyons au contraire que la foi peut être un moteur puissant de changement social”.

“Comment pourrait alors se traduire cet engagement ? On peut distinguer deux grands domaines : l’éducation et la politique”. “Le monde se transforme à mesure que les personnes individuelles modifient leurs attitudes et deviennent plus respectueuses de la création, des autres créatures humaines, de la justice et de l’équité”

On ne doit pas “déserter le champ politique, car l’organisation sociale peut favoriser, comme elle peut entraver, le développement humain intégral visé par l’éducation déployée”

Mgr Eychenne invite les chrétiens à “s’engager non seulement dans une conversion individuelle, mais aussi dans un effort de modification de l’organisation de la société”.

“La conception que nous avons de l’homme, de sa place dans la société et dans l’environnement, devrait parfois nous conduire à prendre position au regard du respect de la nature, de la protection de la vie, de l’aménagement du territoire, d’une juste redistribution des richesses, de la participation de tous au bien commun, de l’accueil des plus fragiles”.