« La Résurrection du Christ » de Mel Gibson sur les écrans en 2021

La suite annoncée de La Passion du Christ de Mel Gibson devrait sortir sur les écrans le 31 mars 2021, sous le titre provisoire The Passion of the Christ : Resurrection 2, c’est-à-dire pendant la Semaine sainte, Pâques étant célébré, l’an prochain, le 4 avril. Selon Mel Gibson, « Le film ne sera pas seulement la narration d’un événement extraordinaire comme le fut la résurrection du Christ, mais aussi de tous les événements qui l’entourent et qui témoignent encore de sa signification ». Le film est produit par le réalisateur et coproduit par Jim Caviezel qui interprétera encore Jésus. Gibson a souhaité également que plusieurs acteurs qui avaient tourné dans La Passion du Christ, incarnent de nouveau certains personnages de Resurrection 2 : Maria Morgenstern (la Vierge Marie), Christo Jivkov (saint Jean) ou Francesco de Vito (saint Pierre). Des séquences du film seront tournées en Israël, d’autres au Maroc ou en Europe (les sites étatsuniens spécialisés évoquent Matera où Gibson avait tourné les extérieurs de sa Passion).