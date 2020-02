Le père Godefroy Raguenet de Saint Albin nouveau supérieur de la communauté d’Acey

Suite à la démission de Dom Jean-Marc Thevenet atteint par la limite d’âge, un supérieur ad nutum a été nommé le 24 janvier pour la communauté d’Acey par le Père Immédiat, Dom Georges Delomier, supérieur ad nutum de l’Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle, la Maison-mère d’Acey. Il s’agit du Père Godefroy Raguenet de Saint Albin, âgé de 49 ans et moine de l’Abbaye d’Aiguebelle depuis 19 ans.

L’abbaye Notre-Dame d’Acey, fondée en 1136, est une abbaye cistercienne située dans la vallée de l’Ognon, sur la commune de Vitreux, au nord du département du Jura, en Franche-Comté, à la limite de la Haute-Saône et du Doubs, entre Dole et Besançon. C’est le seul monastère cistercien encore occupé par une communauté monastique en Franche-Comté. Abbaye importante au Moyen Âge, située en terre d’Empire, à la limite des duché et comté de Bourgogne, elle a eu une histoire marquée par les destructions des guerres mais aussi par la dégradation liée au régime de la commende. Vendue comme bien national en 1791, l’abbaye est redevenue un lieu monastique dans la deuxième moitié du XIXe siècle et ses bâtiments du XVII siècle ont été relevés comme l’église du XIIe siècle.

P. Godefroy a récemment passé 3 ans 1/2 en Syrie comme aumônier d’une communauté de religieuses trappistines, fondation issue du monastère de Valserena (Toscane) implantée dans le village maronite d’Azeir, proche de la frontière libanaise. Il s’est notamment engagé dans le dialogue inter-religieux monastique.