Prochaines messes dans la forme extraordinaire du rite romain à Chambéry

Un lecteur nous invite à diffuser les dates des prochaines messes célébrées dans la forme extraordinaire du rite romain à la Cathédrale Saint François de Sales de Chambéry les dimanches et fêtes (et à l’église Sainte Barthélemy de Bassens certains samedis). Depuis quelques mois, la messe en application du Motu Proprio de 2007 n’est plus célébrée que 3 dimanches sur 4 suite au changement de célébrant. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’Association Semper qui met à jour le calendrier.

15 février à 9h00 à l’église Saint Barthélmy de Bassens (Abbé Jérôme Martin, diocèse)

16 février à 9h30 à la Cathédrale Sainte François de Sales de Chambéry (Abbé Christophe Toulza, FSSP)

23 février à 9h30 à la Cathédrale Sainte François de Sales de Chambéry (Abbé Jérôme Martin, diocèse)

26 février à 19h00 [Messe du Mercredi des Cendres] à la Cathédrale Sainte François de Sales de Chambéry (Abbé Thibault Desjars, FSSP)

29 février à 9h00 à l’église Saint Barthélmy de Bassens (Abbé Jérôme Martin, diocèse)