L’école Notre-Dame de Fatima à la Chapelle d’Armentières vous invite à sa journée porte ouverte le samedi 14 mars.

Cette école a été fondée en 1989 par Sœur Daniel Marie de l’Incarnation et quelques familles. Depuis plus de 20 ans, des chanoines de l’Institut du Christ Roi assurent la direction et l’aumônerie de ce groupe scolaire (école et collège) qui compte 85 élèves.

Ecole Notre-Dame de Fatima