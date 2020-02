La messe traditionnelle dans le monde en 2019

Comme les années passées, Paix Liturgique dresse un bilan assez exhaustif de la situation de la messe traditionnelle dans le monde. Il faut saluer l’important travail de Paix Liturgique ces dernières années visant d’une part à essayer d’apporter sa pierre au déblocage de certaines situations mais aussi et surtout de faire connaître partout la messe traditionnelle (dite forme extraordinaire du rite romain) en nous faisant connaître les bonnes nouvelles dans beaucoup de diocèses ou pays.

La diffusion de la liturgie traditionnelle dans les pays du monde : une croissance de 10%

A la fin de l’année 2018, nous avions indiqué que la liturgie traditionnelle était célébrée dans 80 pays distincts, sans compter les provinces ou départements d’Outre-Mer de pays comme la France ou la Grande-Bretagne. Je ne niais pas, bien entendu, qu’existaient de grandes disparités entre les divers pays où l’usus antiquior était célébré, mais il était réellement présent dans au moins 80 pays de toutes tailles et dans tous les continents.

Or, c’est à ce sujet qu’intervinrent le plus grand nombre de ceux qui ont réagi, en nous faisant connaître plusieurs pays que nous avions omis, alors que la liturgie traditionnelle y était bien présente. En sens inverse, on nous a signalé que la messe traditionnelle n’était plus célébrée en Côte d’Ivoire, ce qui était le seul cas de disparition.

A la fin 2019, en tenant compte des corrections qui nous ont été indiquées et des nouveaux pays pour lesquels nous avons eu des renseignements sur l’éclosion de célébrations traditionnelles, nous arrivons à un nombre de 88 pays – 88 connus de nous – (soit neuf de plus et un de moins) ou est désormais célébrée régulièrement l’usus antiquior soit 10% de plus que le chiffre que nous annoncions l’an dernier (3).

Les 9 pays qui s’ajoutent à notre liste de 2018 sont : la Bosnie, le Burkina-Faso, aussi surprenant que cela puisse paraître, les Emirats arabes unis, la Géorgie, Jersey, le Montenegro, la Roumanie, la Serbie et le Vietnam (voir la liste complète par continent en fin de lettre)

Il apparait ainsi que, pour des continents entiers – je pense à L’Europe et à l’Amérique –, on arrive à une couverture presque totale, et que les ajouts n’y concernent désormais que des petits Etats. En Asie, l’entrée du Vietnam « dans le club » met fin à l’existence d’un grand pays catholique d’Asie qui était sans célébration de l’usus antiquior. L’Afrique semble – pour l’instant – un peu en retrait par rapport à ce développement. Mais, comme je l’ai dit lors des dernières journées Summorum Pontificum d’octobre 2019, nous pourrons bientôt démontrer que cela ne sera plus exact, ayant pu mesurer que le désir des catholiques africains de s’associer à l’usus antiquior était aussi important qu’ailleurs.

Au total, il ne subsiste pas beaucoup de grands pays catholiques ou n’est pas encore célébrée la messe traditionnelle et qui seraient à « conquérir ». Je vois pour ma part le Venezuela en Amérique, la situation politique et économique de ce pays fait que rien de ce qui paraît « normal » ailleurs n’y est facile. En Afrique, le grand absent est la République démocratique du Congo, pays qui connait aussi une certaine instabilité rendant difficile l’instauration de la liturgie traditionnelle, notamment par l’installation de communautés de prêtres, mais je pense que ces deux exceptions n’en seront plus dans un futur proche.