Pèlerinage à Rouen à l’occasion des 100 ans de la canonisation de Sainte Jeanne d’Arc les 1er et 2 mai

L’Association Johanna 2020 organise un grand pèlerinage sur les traces de Sainte Jeanne d’Arc à Rouen les 1er et 2 mai. L’aumônerie sera assurée par des prêtres de l’Institut du Christo Roi.

À l’occasion du centenaire de la canonisation de sainte Jeanne d’Arc, l’Association Johanna 2020 organise un pèlerinage patriotique et traditionnel à Rouen les 1er et 2 mai pour rendre à la Sainte de la Patrie un hommage digne de sa grandeur.

Cet événement se déroulera en plusieurs temps :

Au départ de Bonsecours, le tracé du pèlerinage passera notamment au pied du Pont Boieldieu où les cendres de Sainte Jeanne d’Arc furent dispersées dans la Seine et nous irons en procession sur la Place du Vieux-Marché où fut érigé le bûcher par les Anglais, le 30 mai 1431.

Des messes solennelles seront célébrées le vendredi matin à la basilique Notre-Dame de Bonsecours et le samedi dans l’abbatiale de Saint-Ouen, près du lieu du soi-disant parjure de la Sainte. L’aumônerie du pèlerinage est assurée par des prêtres de l’Institut du Christ-Roi.

Deux conférences exceptionnelles :

– Vendredi 1er mai au soir : présentation par Patrick Buisson, son réalisateur, puis projection exclusive du film « Dieu m’y garde » sur sainte Jeanne d’Arc

– Samedi 2 mai après-midi : conférence de maître Jacques Trémolet de Villers, spécialiste passionné et passionnant du Procès de la Sainte à Rouen

Deux conférences pour redécouvrir l’œuvre prophétique de la Pucelle d’Orléans, brûlée par l’envahisseur anglais avant même ses vingt ans, réhabilitée par le Vatican à la demande de Charles VII, et canonisée voilà un siècle.

Par cet événement, l’association Johanna 2020 entend ainsi honorer à la fois le centenaire de la canonisation de sainte Jeanne d’Arc et celui de la fête nationale de Sainte-Jeanne-d’Arc, fête patriotique tombée depuis quelques décennies en désuétude.

Le choix de Rouen, lieu de la Passion et de la Glorification de Sainte Jeanne d’Arc, du procès de sa condamnation et de sa réhabilitation, est hautement significatif pour la France d’aujourd’hui.

Cet événement souhaite offrir un message d’ESPERANCE !

La Pucelle d’Orléans nous montre que rien n’est jamais écrit par avance et que si les hommes bataillent avec le feu de la foi, Dieu donnera la Victoire !

Les informations pratiques sont à retrouver sur le site officiel de l’association : https://johanna-2020.fr/

PROGRAMME COMPLET

Vendredi 1er mai

– 11h : Messe d’ouverture du pèlerinage à la Basilique Notre-Dame de Bonsecours.

– 13h : Pèlerinage : marche par étapes, jusqu’à la Place du Vieux-Marché, hommage à sainte Jeanne d’Arc

– 20h : Projection du film de Patrick Buisson, en présence du réalisateur

Samedi 2 mai

– 10h30 : Messe solennelle à l’abbatiale Saint-Ouen, à Rouen

– 14h : conférence de maître Trémolet de Villers à Rouen, et conclusion du pèlerinage

– 16h30 : Fin du pèlerinage au centre-ville de Rouen

Visite libre des différents lieux johanniques (un guide sera fourni)

Inscriptions avant le 19 avril par chèque libellé à l’ordre de « Association Johanna2020 » à retourner à l’adresse suivante : Association Johanna 2020, 8 rue de la Croix Verte, 76000 ROUEN