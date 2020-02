La mission de la Fraternité Saint-Pierre en Colombie

Depuis 2006, la Fraternité Saint-Pierre est établie à Anolaima dans le diocèse de Girardot (Colombie) à 2h30 environ de Bogotá. Deux prêtres, l’abbé Alfaro (espagnol) et l’abbé Ruiz (colombien) sont au service en permanence de la mission, aidés par d’autres prêtres de la Fraternité (américains, français…). En 2009, la FSSP a ouvert une école primaire, l’Ecole Saint Dominique Savio, qui compte aujourd’hui 222 élèves. Plusieurs constructions ont été réalisées ces dernières années (chapelle, bâtiments pour l’école, ainsi qu’une ferme…). L’école y a obtenu plusieurs reconnaissances par les autorités colombiennes. Les prêtres reçoivent de l’aide de jeunes missionnaires laïcs qui vient donner quelques mois… mais aussi de généreux donateurs qui soutiennent cette oeuvre.

L’homme ne vit pas seulement de pain.

Un des grands moments de l’année nous a été donné par la visite au cours du mois de mai de Monsieur l’abbé Andrzej Komorowski, actuel Supérieur Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. Durant son séjour, il a pu rencontrer nos enfants, nos collaborateurs et leurs familles, et constater par lui-même les résultats atteints grâce au travail réalisé ces dernières années.

Des rencontres et des échanges fructueux réalisés à cette occasion est né un nouveau projet apostolique dénommé PIDIA (Projet d’Implémentation et de Développement Institutionnel en Amérique latine) qui, si Dieu veut, sera présenté aux supérieurs de la FSSP lors du prochain Conseil plénier prévu en janvier à Denton (États-Unis).

En outre, notre Supérieur Général nous a invités à poursuivre l’œuvre de notre Maison de Discernement des Vocations Saint-Martin-de-Porres destinée à accueillir les jeunes latinoaméricains qui s’interrogent sur une vocation sacerdotale.

Actuellement, nous avons deux séminaristes colombiens qui poursuivent leurs études de philosophie et de spiritualité au Séminaire International de la FSSP (Wigratzbad, Allemagne), ainsi que trois candidats en discernement venant de Colombie, du Mexique et du Venezuela, qui entreront au séminaire en octobre.

En ce qui concerne nos étudiants, un groupe de sept jeunes et quelques parents ont été confirmés, tandis que plus de 20 enfants ont reçu leur Première Communion.

Nous avons eu la joie d’assister au mariage de deux de nos professeurs et à la naissance de deux enfants de membres du personnel.

Pendant que notre aumônier préparait les enfants, les jeunes et les adultes à la réception des sacrements, la construction de la Maison de Formation féminine Maria Goretti progressait. Dieu aidant, l’infrastructure sera terminée dans le courant du mois de février. En définitive, une année très féconde et fructueuse.