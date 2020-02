Carême 2020 : prions pour la Vie avec les 40 Days for Life !

Comme à chaque Carême, Riposte Catholique vous invite à rejoindre la chaîne de prière “de l’arrière” aux intentions de la campagne des 40 Jours pour la Vie (40 Days for Life).

Elle se déroulera cette année du 26 février (mercredi des Cendres) au 5 avril (dimanche des Rameaux), et pendant ces quarante jours nous prierons aux intentions des centaines de vigiles qui, aux États-Unis et dans 62 autres pays, vont se relayer jour et nuit et 7 jours sur 7 des milliers de personnes pour prier, le plus souvent devant des avortoirs, afin de faire reculer l’avortement dans le monde. Depuis son lancement, en 2007, 16 742 enfants à naître ont été sauvés de l’avortement !

Nous invitons chacun d’entre vous à prier quotidiennement chaque jour de cette campagne. Les catholiques sont invités à réciter une dizaine de chapelet (dix Je Vous salue Marie) aux différentes intentions de la campagne. La liste des 40 intentions – accompagnée que 40 passages de la Sainte Écriture, propres à soutenir votre prière et votre méditation – vous sera bien sûr adressée sitôt que vous vous serez inscrit à notre chaîne de prière.

Vous la recevrez en une seule fois dès votre inscription reçue. Vous recevrez, toutefois, une lettre hebdomadaire chaque mercredi de Carême qui fera le point sur les enfants sauvés de l’avortement – selon le compte qu’en fait et que nous transmet le siège des 40 Days for Life – et vous apportera d’autres informations sur le déroulement de la campagne.

Comme pour les années précédentes, nous invitons les participants à faire célébrer des messes aux intentions des 40 Jours pour la Vie. Voyez avec vos paroisses, vos chapelles, vos communautés, des monastères…

Pour vous inscrire, c’est ici.

En union de prière pour la défense de la Vie à naître !