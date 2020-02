Du Carême à la Trinité avec les Chanoines de Lagrasse

Comme les années passées, les Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu (Abbaye de Lagrasse) proposent un “itinéraire avec saint Augustin maître de prière, confiants qu’il vous aidera à vivre ce beau et saint carême”. Ce calendrier de Carême 2020 nous mènera du Carême à la Trinité, nous permettant de cheminer sereinement vers Pâques.

Le carême : prière, jeûne et aumône

Voici le retour le retour annuel du temps de carême ; nous vous y devons une exhortation spéciale comme à votre tour vous devez à Dieu des oeuvres en harmonie avec l’époque quoique ces oeuvres ne puissent être d’aucune utilité au Seigneur, mais à vous seulement. En tout autre temps, il est vrai, le chrétien doit être plein d’ardeur pour la prière, le jeûne et l’aumône ; mais cette grande époque du carême doit réveiller la ferveur de ceux mêmes qui la laissent s’éteindre aux autres moments, et la ranimer encore dans ceux qu’elle porte constamment à ces oeuvres chrétiennes. Pour donner à nos prières un essor plus facile et les faire arriver jusqu’à Dieu, attachons-y les ailes de la piété, l’aumône et le jeûne (Ser. 206, 1-2).