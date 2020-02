Changement d’horaire pour l’Emission de “Chant grégorien”

Depuis de très nombreuses années, Una Voce anime l’émission “Chant Grégorien” de Radio Courtoisie. L’émission avait perdu certains créneaux de diffusion. Un lecteur du Forum Catholique indique qu’elle retrouve 3 créneaux de diffusion dans les prochains jours.

La présidente de Radio-Courtoisie, Dominique Paoli, vient de donner une suite favorable aux demandes d’Una Voce en lui redonnant les trois diffusions de l’émission “Chant grégorien” de Patrick Banken qu’elle avait il y a quelques années.

Au nom des chefs de choeur grégorien, des choristes et des simples auditeurs, nous l’en remercions bien vivement.

Voici les nouveaux horaires :

– le vendredi de 23h à minuit pour les couche-tard (choristes, chefs de choeur ou auditeurs),

– le dimanche de 6h à 7h pour les lève-tôt et surtout les chefs de choeur et choristes à une heure bien utile avant la messe dominicale,

– le dimanche de 14h à 15h pour les auditeurs aimant la musique sacrée et susceptibles ainsi de découvrir notre existence (créneau connaissant une forte écoute).

Paris et Ile-de-France, DAB (canal 6D) et 95,6 | Caen, 100,6 | Chartres, 104,5 | Cherbourg, 87,8 | Le Havre 101,1 | Le Mans, 98,8 | ou en ligne