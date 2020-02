La tradition en Angola

Notre confrère Paix Liturgique poursuit son tour d’horizon avec l’Angola, pays au sud-ouest de l’Afrique qui compte plus de 30 millions d’habitants. João Silveira, le correspondant de Paix Liturgique, a réalisé un voyage dans ce pays à la rencontre de fidèles et de prêtres. Aucun institut traditionnel n’est présent en Angola, même si la Fraternité Saint-Pie X envisage une future implantation dans le pays.

Paix liturgique – Mais n’aviez-vous pas vous-même un contact avec un prêtre angolais ?

João Silveira – Tout à fait ! Un ami du Portugal m’avait conseillé, avant de partir en Angola, de contacter le père Paul, un prêtre de Luanda qui avait enseigné au séminaire diocésain et était assez intéressé par les questions liturgiques.

Paix liturgique – L’avez-vous rencontré ?

João Silveira – Oui j’ai eu cette chance dès le second jour et il a été tout à fait enthousiaste à l’idée de créer un groupe autour de la liturgie traditionnelle à Luanda. Malheureusement il allait lui falloir du temps pour le réaliser car à la fois il ne savait pas célébrer selon l’usus antiquior et il n’avait aucun des éléments nécessaires.

Paix liturgique – Qu’avez-vous fait ?

João Silveira – Je lui ai remis le DVD de la Commission Ecclesia Dei pour qu’il se familiarise avec le Vetus Ordo puis je lui ai fait parvenir depuis mon retour au Portugal les éléments nécessaires, à savoir un missel d’autel et des ornements.

Paix liturgique – Ou en sont-ils ?

João Silveira – D’abord toutes ces personnes se sont regroupées sur un groupe Facebook et ont continué à se former en vue de la célébration, et les 13 jeunes que j’ai rencontrés il y a un an sont devenu 30, rien que sur Luanda !

Paix liturgique – Et la célébration traditionnelle à Luanda ?

João Silveira – Je prie qu’elle puisse rapidement aboutir. Je garde de profonds contacts avec tous ces jeunes et avec le père Paul. Il nous reste désormais à laisser la Providence agir et permettre l’éclosion d’une nouvelle communauté traditionnelle qui sera la première de ce grand pays catholique qu’est l’Angola.

Paix liturgique – Avez-vous trouvé un terrain fertile en termes de vocations ?

João Silveira – Oui, le plus grand séminaire de Luanda est plus que complet, à la différence de nos séminaires d’Europe. D’autres locaux ont été convertis en chambres pour accueillir les séminaristes. Même ainsi, beaucoup sont laissés de côté.