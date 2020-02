Journées Portes-Ouvertes à l’Institut Croix des Vents

L’Institut Croix des Vents invite les familles à ses journées portes-ouvertes et examens d’admission 2020 entre mars et juin 2020. Fondé en 2001, l’établissement est dirigé par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre. L’établissement (primaire mixte et collège-lycée de garçons) compte plus de 200 élèves.

Pourquoi choisir notre école plus qu’une autre ?

Pour offrir à vos enfants un cadre propice au développement de leur intelligence, de leur foi et de leur caractère.

Grâce à un enseignement de qualité, à des règles de vie, à la présence de prêtres et à la place donnée au sport, vos garçons recevront une formation complète.

Inscrivez votre fils à notre examen d’admission, visitez notre établissement et rencontrez les responsables de l’école les samedi 7 mars; 4 avril; 9 mai; 13 juin.

Institut Croix des Vents (Sées)