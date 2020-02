6è Pèlerinage de nuit vers Chartres les 6 et 7 mars

Un lecteur nous fait suivre cette proposition pour hommes : 6ème Grande Marche de Nuit vers Chartres (35 km) dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars.

Le rdv est fixé à 22h45 vendredi 6 mars 2020 à la Gare de Gazeran pour un départ à 23h00. L’abbé Alexis Garnier, FSSP assurera la direction spirituelle de cette marche et sera entouré des abbés Lefer, FSSP (Fontainebleau) et Guillaume, FSSP (diacre à Versailles). Le pèlerinage s’achèvera par la messe célébrée à 8h00 à Chartres, précédée d’un petit-déjeuner revivifiant au chaud !

Inscriptions (nécessaire) avec votre adresse e-mail et faire suivre ce mail : https://doodle.com/poll/cxutx9x2ydhftt2u