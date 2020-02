Récollection pour fiancés à Notre-Dame des Familles le 7 mars

Journée de fiancés (ou futurs fiancés) à Notre-Dame des Familles le samedi 7 mars 2020, de 9 h à 19 h

En marge de votre préparation au mariage

I. Programme de la journée

Prière : Messe et Offices, chapelet entre fiancés, prière personnelle

Trois exposés, en marge de votre préparation au mariage.

Repas : rien à apporter, mais les jeunes filles achèveront la préparation, tandis que les fiancés rendront un petit service pour la maison.

II. Plan des exposés

Topo I, Les fiançailles :

a. Raison et sensibilité,

b. Expliciter les raisons du choix,

c. La chasteté pendant les fiançailles et le mariage.

Topo II, Le mariage :

a. Chemin de sainteté,

b. Une condition indispensable à sa réussite : l’humilité,

c. Une deuxième condition indispensable : famille et belle-famille,

d. Savoir régler les différends.

Topo III, Les enfants :

a. Leur nombre,

b. L’éducation,

c. Les réprimandes.

III. Inscription, horaire, adresse, itinéraire