Mgr Centène encourage la communion spirituelle

Voilà qui nous change un peu de l’obligation de communier dans la main :

Afin de contribuer à la lutte contre cette épidémie et de suivre les dernières recommandations transmises hier soir par M. le ministre des Solidarités et de la Santé, Mgr Centène, évêque de vannes, demande à l’ensemble des prêtres des paroisses du diocèse de Vannes de respecter les mesures suivantes au cours des messes et autres célébrations dans leurs églises :

Remplacer la communion eucharistique par une communion spirituelle ou proposer de recevoir la communion dans la main ; Ne pas proposer de communion au calice pour les fidèles (ni par intinction) ; Demander aux prêtres concélébrants de communier par intinction ; Pour le lavabo de l’offertoire et pour celui qui suit la communion, on peut utiliser une aiguière avec de l’eau savonneuse ; Pour toutes les formes de bénédictions ( par exemple bénédiction d’enfant) éviter tout contact ; Demander aux ficèles de ne pas échanger de poignée de main en signe de paix pendant les messes (préférer un signe de la tête) ; Vider les bénitiers présents dans les églises.



Pour les fidèles, nous rappelons que la communion par intinction, réservée aux prêtres, consiste à recevoir la communion en trempant l’hostie consacrée dans le vin consacré.

Mgr Centène invite à prier pour les personnes atteintes de cette maladie, et d’une façon plus générale pour tous les malades et tous les soignants.

Mgr Centène remercie chacun pour le respect de ces consignes temporaires, jusqu’à nouvel ordre.