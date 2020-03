40 Days for Life : déjà 62 bébés sauvés en une semaine de campagne !

Nous avions invité les lecteurs de Riposte Catholique, le 16 février dernier, à rejoindre la chaîne de prière “de l’arrière” organisée depuis la France pour soutenir la campagne de Carême des 40 Days for Life. Nous avons appris hier, 4 mars, qu’en seulement sept jours de campagne, du mercredi des Cendres au mardi 3 mars, 62 bébés à naître avaient déjà été sauvés de l’avortement grâce aux prières et aux conseils de centaines de vigiles aux États-Unis et dans 62 autres pays… Cette campagne de Carême s’achevant le dimanche des Rameaux 5 avril prochain, il est encore temps d’adhérer à cette chaîne de prière “de l’arrière” pour joindre les nôtres à celles de près de 1 000 défenseurs de la vie à naître déjà inscrits. L’effort demandé est à la portée de tous, puisqu’il s’agit de prier une dizaine de chapelet (dix Je Vous salue Marie) aux intentions de cette campagne de Carême : les inscrits reçoivent gracieusement la liste des 40 intentions, une par jour, accompagnées chacune d’une citation de la Sainte Écriture adéquate à une pieuse méditation de l’intention. En outre, tous les inscrits reçoivent également une Lettre d’information hebdomadaire – deux ont déjà été publiées – donnant des informations sur le déroulement et les résultats des vigiles, et illustrées des plus belles photos de ces vigiles qui se relaient 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 devant des avortoirs pour faire reculer la culture de mort… N’hésitez pas ! Rejoignez cette chaîne de prière “de l’arrière” en vous inscrivant ici !

En union de prière pour la vie à naître ! Et n’oubliez pas : « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » (Matthieu, 25, 40).