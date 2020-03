La démission du cardinal Barbarin acceptée par le pape

Le cardinal Philippe Barbarin quitte officiellement ses fonctions d’archevêque de Lyon. « Le pape vient d’accepter sa démission », a officiellement annoncé Mgr Michel Dubost, ancien évêque d’Evry, administrateur apostolique du diocèse lyonnais. Le primat des Gaules était retiré de sa charge depuis un an, presque jour pour jour, en raison de l’affaire Preynat.

Le cardinal Philippe Barbarin, actuellement en Palestine par les mesures préventives liées au coronavirus, est attendu à Lyon, le 15 mai. Une messe d’action de grâce est prévue dans la cathédrale Saint-Jean.

« Ce dont je suis sûr, c’est que le pape va lui confier une mission », a estimé Mgr Dubost.

Un processus de désignation d’un nouvel archevêque de Lyon est désormais engagé, selon plusieurs étapes : une consultation des évêques français, suivie d’une enquête du nouveau nonce apostolique. Mgr Ulrich comme Mgr d’Ornellas sont de nouveau sur les rangs. Mais le pape pourrait désigner un évêque plus jeune…

De son côté, la CEF a estimé :

«La Conférence des évêques de France (CEF) assure le diocèse de Lyon de la prière fraternelle de tous les catholiques de France. Après les épreuves de ces derniers mois, puisse le diocèse de Lyon poursuivre le travail de vérité et de réconciliation qu’il a engagé et renouveler son élan missionnaire avec un cœur pur. La Conférence des évêques de France remercie le cardinal Philippe Barbarin pour ce qu’il a apporté à l’Église en France pendant son service épiscopal à Moulins et à Lyon depuis 1998. Elle lui exprime son amitié fraternelle, alors que commence pour lui un temps nouveau de son ministère au service du Christ et de l’Église. Avec lui, elle espère que l’issue des procédures engagées contribuera à l’apaisement des personnes victimes, à qui elle redit sa profonde douleur de ce qu’elles ont pu subir».