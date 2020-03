La dernière lettre aux Amis de la Fraternité Saint-Pierre (Mars 2020)

La dernière lettre aux Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pierre (n°102, Mars 2020) consacre son dossier à la lecture de la Bible. On y retrouve également quelques nouvelles des apostolats de la Fraternité Saint-Pierre en France et des prochains camps et colonies d’été.

On parle beaucoup du silence de Dieu… Quel paradoxe, quand on pense que la Bible nous offre plus de 35500 versets à lire, à étudier, à méditer. Dieu n’est pas silencieux. Mais il a une façon divine de nous parler, qu’il nous faut découvrir, comme on apprend une langue étrangère. L’immersion est la solution.

Essayons de lire la Bible. Nous le savons: « Le Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14), ce qui signifie que Dieu nous a révélé sa Parole. Le Verbe s’est aussi fait texte: la Bible c’est le Christ, ce qui explique que, dans la liturgie, on encense le Missel autant de fois que le Saint-Sacrement. Il y a dans la Bible une réelle présence de Dieu (même si évidemment ce n’est pas la Présence réelle de la Sainte Hostie). Et notre Dieu nous parle.

Avons-nous conscience que la lecture attentive de la Bible nous met vraiment en présence de Dieu ?

