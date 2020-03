Et maintenant les Fraternités Monastiques de Jérusalem

Communiqué de Frère Jean-Christophe Calmon, prieur général des frères des Fraternités Monastiques de Jérusalem, et Sœur Rosalba Bulzaga, prieure générale des sœurs des Fraternités Monastiques de Jérusalem :

La récente parution d’un livre mettant en cause le comportement de notre fondateur, le père Pierre-Marie Delfieux, au cours des premières années de nos communautés, nous a profondément bouleversés.

Ces faits, s’ils sont avérés, sont graves et nous réprouvons fermement toute atteinte à la liberté et à la dignité des personnes.

Nous ne pouvons pas vivre à l’écoute de l’Esprit Saint sans l’entendre nous parler à travers nos frères et sœurs, à travers tout homme, dans toute circonstance.

C’est pourquoi nous avons, dès le 10 décembre 2019, lancé un appel à témoignage à l’adresse des personnes qui auraient pu être victimes d’abus au sein des Fraternités.

Pour pérenniser cette démarche, nous nous engageons à présent dans la mise en place d’une cellule d’écoute indépendante, aux moyens et compétences renforcés, garante de la confidentialité des témoignages reçus.

Nous nous sommes ainsi rapprochés de la CORREF, la CIASE et la Cellule pour les dérives sectaires de la Conférence des Évêques de France afin de procéder au recrutement de personnes compétentes, sans lien avec les Fraternités monastiques et laïques de Jérusalem.

Un prochain communiqué précisera la composition, les modalités de fonctionnement et le cadre éthique et déontologique de la cellule d’écoute

Pierre Delfieux, né le 4 décembre 1934, fut condisciple au collège de Georges Soubrier, futur évêque de Nantes. Après son baccalauréat, il entre au Grand séminaire de Rodez. Il est envoyé pour finir sa théologie à l’Institut catholique de Toulouse, puis pour des études de philosophie et de sciences sociales, à Paris, à la Sorbonne. Après deux ans de service militaire, qu’il effectue dans la coopération à Madagascar, où il enseigne dans un collège de jésuites, il est ordonné prêtre dans la cathédrale de Rodez, le 29 juin 1961 et reste quelques années à Rodez comme vicaire épiscopal de la cathédrale. En 1965, il devient, à la demande du futur cardinal Lustiger, aumônier des étudiants en langues du Centre Richelieu où il côtoie notamment Jacques Perrier, Francis Deniau et Guy Gaucher. En ces années 1960, il découvre aussi le désert et devient, au Centre Richelieu, le spécialiste des méharées au Sahara, vers Tamanrasset et les lieux habités par Charles de Foucauld. Aussi quand, au bout de sept ans de cet apostolat, marqué par les bouleversements introduits par Mai 68, il lui est proposé de prendre une année sabbatique, il ne résiste pas à l’appel du désert et part d’abord pour Béni Abbès, dans la communauté des Petits frères de Jésus, puis à l’Assekrem, dans le massif du Hoggar. Pierre-Marie Delfieux se construit de ses mains un ermitage, auquel il donne le nom de Bethléem ; il va y passer une année, puis une seconde, avec pour seule compagnie le frère Jean-Marie, la Bible et le Saint-Sacrement. En juin 1974, il quitte l’Assekrem et confie au cardinal Marty, alors archevêque de Paris, son désir de devenir moine dans la ville. L’église Saint-Gervais lui est alors confiée pour y établir la future fraternité. La première liturgie est chantée par une douzaine de frères, dans l’église Saint-Gervais, le 1er novembre 1975, fête de la Toussaint. Une fraternité de moniales naît à son tour, le 8 décembre 1976. Même si frères et sœurs chantent ensemble toutes les liturgies, dès le départ les logements et les gouvernements des deux Fraternités sont bien distincts. Une étape décisive est franchie en 1978-1979 lorsque les Fraternités reçoivent le nom de « Jérusalem ». Après le temps des découvertes et des tâtonnements, dont une première fondation à Marseille, en 1979, à la demande du cardinal Roger Etchegaray, qui ne peut tenir, vient à partir des années 1990, le temps des fondations, alors que les Fraternités comptent déjà une centaine de frères et sœurs. En 2001 naissent les Fraternités du Mont-Saint-Michel et de Bruxelles ; en 2004, la première Fraternité outre-Atlantique est établie à Montréal : en 2006, les Fraternités sont appelées sur le domaine de la Trinité-des-Monts, , puis de Saint Sébastien sur le Palatin à Rome et enfin en 2009, à Cologne et en 2010, à Varsovie. Au terme d’un long processus de rédaction et d’approbation par les Congrégations de la Vie consacrée et de la Doctrine de la Foi, les Constitutions des Fraternités monastiques de Jérusalem sont définitivement approuvées par le cardinal Jean-Marie Lustiger, le 31 mai 1996. Pierre-Marie Delfieux meurt le 21 février 2013 en Sologne, où il s’était retiré.