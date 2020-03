Coronavirus : supprimer les messes ou les multiplier ?

C’est un peu la cacophonie au sein de l’Eglise qui est en France. Tandis que les évêques de Paris et de Versailles suspendent toutes les messes dominicales, la CEF préconise une mesure de bon sens :

Concernant les messes et autres célébrations de sacrements qui rassemblent des fidèles, la CEF préconise d’appliquer les mesures de prudence déjà indiquées antérieurement (« gestes-barrière »), de respecter le seuil de 100 personnes et de s’organiser pour que les fidèles s’installent une chaise sur deux, un rang sur deux. Si cela est possible, et pour permettre à tous d’assister à la messe, la CEF préconise d’ajouter des messes durant le week-end. Nous suggérons que les personnes de plus de 70 ans soient dispensées des célébrations dominicales.