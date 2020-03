Mgr Emmanuel Delmas affecté par le coronavirus

L’évêque d’Angers était présent lors la visite ad limina au Vatican. Par conséquent, un tiers de l’épiscopat français se retrouve en confinement. Le diocèse communique :

La presse s’est fait l’écho de l’état de santé de notre évêque. Il est important que vous en soyez informés.

Mgr Emmanuel Delmas, évêque du Diocèse d’Angers est affecté par le Covid-19. Il a ressenti les premiers symptômes lors de son séjour à Rome, la semaine dernière où il était en visite ad limina au Vatican.

L’évêque d’Angers n’est que légèrement affecté et son état n’inspire actuellement pas d’inquiétude. Il suit le repos et les traitements prescrits et reste à l’isolement depuis son retour d’Italie.

Monseigneur Delmas invitait hier “tous les fidèles à persévérer dans la prière”. “Que ce temps d’épreuve soit l’occasion de prier tout particulièrement pour les personnes malades, fragiles et le personnel de santé”, rappelait-il.

L’évêque d’Angers fera connaître un message dans les jours qui viennent.