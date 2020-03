Le Séminaire de Wigratzbad en quarantaine

Le Séminaire Saint-Pierre de Wigraztbad (FSSP) est en quarantaine depuis quelques jours suite à un cas avéré de Coronavirus et des suspicions.

Très international, notre séminaire reçoit beaucoup de visiteurs, comme ce confrère italien venu se reposer chez nous… et qui s’est avéré porteur du coronavirus.

Tout le séminaire est donc en confinement strict depuis une semaine, car la maladie se diffuse rapidement. Une douzaine de prêtres et de séminaristes présentent des symptômes de grippe, ce qui nous contraint à réorganiser complètement les horaires et les services. Cuisinier, lingère, secrétaire… il faut tout faire par nous-mêmes, mais chacun se montre généreux et s’adapte sans difficulté.

Pour éviter de nous retrouver tous ensemble dans notre petite chapelle, le groupe des propédeutes est séparé, avec un horaire différent pour les offices et l’oraison.

La quarantaine du Carême se double donc d’une quarantaine sanitaire, et puisque “tout est grâce” nous y voyons l’occasion d’une méditation salutaire sur le sens de la vie. La vie est brève et fragile, et si l’on s’inquiète pour sa santé, on doit encore plus se soucier de son salut. La menace invisible de la maladie nous stimule à plus de confiance en Dieu, et à augmenter encore nos prières et nos pénitences.

En union avec tous les malades à travers le monde, et solidaires de l’inquiétude générale, nous nous confions très sereinement à la Providence divine et à la maternelle protection de Notre Dame, secours des pécheurs et consolatrice des affligés.