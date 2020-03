Fêter l’Annonciation confinés dans nos maisons, c’est célébrer cette fête plus en vérité ?

Intrigant message de nos évêques invitant pour le 25 mars les catholiques à mettre une bougie à leur fenêtre. Mais il y a une phrase qui interroge :

Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos maisons ! Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus intensément, plus en communion ?

Pour Yves Daoudal, les évêques de France ne savent donc plus ce qu’est la messe :

Nous vivons donc une époque où « les évêques de France » ne savent plus cela. Parce qu’ils n’y croient plus. A vrai dire on l’avait déjà remarqué. Particulièrement depuis le début de cette épidémie. Mais je suis toujours aussi effaré de constater à quel point le peuple de Dieu est abandonné par ses pasteurs.

De son côté, l’abbé Danziec relève dans Valeurs Actuelles que les changements proposés par nos évêques ne vont pas beaucoup plus loin qu’un organisme comme… les Restos du coeur :