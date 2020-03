L’Institut du Bon Pasteur vient chez vous

Chers amis, dans cette période très spéciale que nous vivons tous ensemble, nos prêtres continuent leur ministère le mieux possible : chaque jour, ils célèbrent la messe pour vous et à toutes vos intentions ; ils sont à votre disposition, autant que possible, pour donner les sacrements aux malades ou pour les confessions…

Mais nous voulons aussi faire davantage, et vous procurer au mieux les consolations de l’Église, par tous les moyens !

C’est pourquoi les prêtres du Bon Pasteurs s’engagent, dès aujourd’hui, à vous fournir sur internet des temps de prière quotidiens et des temps de formation pour vous et pour vos enfants !

Progressivement, nous établirons un programme d’activités spirituelles que vous pourrez suivre, en direct ou en différé, sur les réseaux sociaux et sur notre site internet : transformons cette quarantaine en un saint carême !

10h – Prédication sur les textes de la messe du jour, par M. l’abbé Philippe Laguérie

11h – Messe basse, en direct du séminaire de Courtalain

16h15 – Histoire sainte pour les 5-8 ans, racontée par les séminaristes de Courtalain (à partir du jeudi 19 mars)

16h30 – Cours de catéchisme pour les 8-12 ans, par M. l’abbé Marin Cottard

17h – Formation pour adultes (chaque jour une conférence sur différents thèmes religieux)

18h – Chapelet en direct de la paroisse Saint-Eloi à Bordeaux

18h30 – Messe du jour, en direct de notre maison de Rome

22h – Temps de prière devant le Saint-Sacrement, en direct de notre maison de Rome

Des activités supplémentaires viendront s’ajouter à ce programme quotidien : à suivre en direct sur Facebook et sur le site