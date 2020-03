Prière pour les temps d’épidémie

Lu sur le site de la Fraternité Saint-Pierre à Nantes

A la demande expresse de Monsieur l’Abbé André Komorowski, supérieur Général de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre, chaque prêtre dira cette ” Prière en temps d’épidémie” (extraite du Rituel Romain). Nous vous invitons à la dire en famille chaque jour auprès d’un Crucifix.

Vos prêtres prient pour chacun de vous+

PRIÈRE EN TEMPS D’ÉPIDÉMIE (extrait du Rituel Romain, Titulus IX, Caput X)

“Exaucez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et par l’intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie mère de Dieu toujours vierge et du bienheureux Sébastien votre martyr et de tous les saints, délivrez votre peuple des terreurs de votre indignation et rassurez-le par les dons de votre miséricorde….

“Soyez propice Seigneur à nos supplications et remédiez aux langueurs de nos corps et de nos âmes, afin que délivrés de ces maux, nous soyons toujours dans la joie par un effet de votre bénédiction…

“Nous vous prions Seigneur de nous accorder l’effet de notre humble prière et d’éloigner avec bonté la peste et la mortalité, afin que les cœurs des hommes comprennent et sentent que de tels fléaux procèdent de votre indignation et cessent par votre miséricorde. Par le Christ Notre-Seigneur”.