Epidémie – Vivre et mourir

Un lecteur nous propose cet article:

Il est inutile de s’attarder sur l’agenda mondialiste en cours pour lequel les épidémies et les attentats terroristes servent de prétexte à l’instauration du totalitarisme du Nouvel Ordre Mondial. Les informations en ce domaine sont largement partagées sur le Web pour qu’un esprit aimant la vérité soit au fait de cela.

Il est inutile aussi de s’attarder sur les conséquences mortelles possibles du coronavirus. La maîtrise efficace de l’épidémie par la Chine montre finalement que le nombre de morts chinois dû au coronavirus est largement inférieur à celui d’une grippe saisonnière en France.

Il est inutile de parler du saccage des hôpitaux français par l’Etat depuis des années, alors que les grèves du personnel hospitalier ne sont même plus évoquées depuis des mois par les médias aux ordres. Cela aussi, qui souhaite ne pas l’entendre restera étranger à ces réalités.

Sans vouloir prendre de grands risques, il est inutile de préciser que le nombre de morts en France servira de justification pour la mise en place d’un plus grand totalitarisme. Le principe de vaccination forcée sera bien entendu inoculé en premier lieu dans les esprits afin que la population apeurée demande elle-même sa vaccination générale. La grippe H1N1 de 2009 avait joué le rôle d’exercice grandeur nature d’une phase de test en vue d’une suite qui se déroule actuellement sous nos yeux.

Aujourd’hui, l’intérêt de l’épidémie de coronavirus est de montrer comment nous vivons de manière si différente les bouleversements de nos vies quotidiennes. Face à l’ “ordo ab chaos” qui est généré, la bonne question n’est-elle pas de savoir comment nous allons maintenant conduire notre vie ?

Accepter de vivre dans la matrice du mensonge ne peut que vous condamner à une vie terrestre d’angoisse que chaque jour les medias et les politiques vont venir amplifier. Il est normal que ceux qui refusent le réel, taisent la vérité et détruisent la vie finissent par devenir des morts-vivants devant leur poste de télévision. La véritable épidémie est celle qui fait accepter l’égoïsme, divertissement et mercantilisme comme norme sociétale. Actuellement, toute la population est très largement infectée. Vouloir guérir de cela devrait être la préoccupation première plutôt que stocker des aliments chez soi.

Une fois ces nombreux aspects évoqués, il est infiniment plus important de parler de ceux qui savent vivre et mourir. Ceux qui durant des épidémies et des famines, demeurent charitables, bâtissent des hôpitaux et aident leur prochain. Rappeler leur sainteté dans ces moments pourra être infiniment plus utile qu’énumérer les consignes élémentaires de protection contre la diffusion d’une épidémie. En ces temps de quarantaine imposée, entendre le film de Maurice Cloche “Monsieur Vincent” paru en 1947 et retraçant la vie de saint Vincent de Paul depuis une épidémie de peste sera plus secourable à la population que toutes les annonces officielles.

Chacun est libre de ses choix. Vivre dans Babylone ou vivre et mourir en homme.