Le prochain Pèlerinage de Chartres

La Nef interroge Jean de Tauriers, président de Notre-Dame de Chrétienté, qui évoque le prochain pèlerinage de Pentecôte vers Chartres.

Extrait (interview complète sur la Nef)

La Nef – Vous allez organiser le 38e pèlerinage de Paris à Chartres ! On admire une telle longévité : comment faites-vous pour éviter l’essoufflement ou de tomber dans une certaine routine qui tue la créativité ? Autrement dit, quoi de nouveau sous le soleil… de Chartres ?

Jean de Tauriers – L’enthousiasme que suscite ce pèlerinage rend impossible la lassitude. Les pèlerins viennent toujours plus nombreux, les générations se succèdent. NDC (le Centre Henri et André Charlier au début) forme une grande famille, heureuse de se retrouver chaque année. Personnellement, j’attends avec impatience le Salut du Saint Sacrement dans la nuit le dimanche soir, un moment exceptionnel. Cette année, nous attendons quelques événements comme le développement du chapitre des évangélisateurs (Emmaüs), le chapitre de pèlerins gabonais et bien sûr quelques surprises que nous préparons.

Avant d’aller plus loin, la question que tout le monde attend : le pèlerinage peut-il être annulé en raison de l’épidémie du coronavirus ?

NDC est en relation très étroite avec les autorités et fera savoir en mai ce qu’il en est de la possibilité ou non de faire le pèlerinage sous sa forme actuelle. Quoiqu’il arrive, le pèlerinage aura lieu, sous une forme marchante ou non, avec différentes options sur lesquelles nous travaillons. Cette œuvre de pénitence, de conversion aura lieu comme tous les ans. Je demande à tous les pèlerins de réserver les 30, 31 mai et 1er juin pour la plus grande gloire de Dieu.