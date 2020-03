Consécration du diocèse de Luçon au Coeur Immaculé de Marie

Belle initiative de Mgr Jacolin, qui rejoint celle des évêques de Pologne, du Portugal et d’Espagne.

La consécration sera diffusée en direct sur

Elle sera rediffusée sur RCF Vendée

A 12h Introduction et prière du Notre Père en communion avec le Pape et tous les chrétiens du monde

Message vidéo de Mgr à tous les vendéens et aux fidèles catholiques de Vendée

Bénédiction du Saint Sacrement : 4 fois aux 4 points cardinaux du clocher de la cathédrale

Chant : En toi, j’ai mis ma confiance

En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu Très Saint,

Toi seul es mon espérance et mon soutien,

c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi Ô Dieu Très Saint (bis)

Acte de consécration du diocèse au Cœur Immaculé de Marie

Puis ensuite acte personnel de consécration à Jésus par Marie selon la prière de St Louis-Marie :

Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie,

en présence de toute la Cour Céleste,

pour ma Mère et ma Reine.

Je vous livre et consacre,

en toute soumission et amour,

mon corps et mon âme,

mes biens intérieurs et extérieurs,

et la valeur même de mes bonnes actions

passées, présentes et futures,

vous laissant un entier et plein droit

de disposer de moi

et de tout ce qui m’appartient,

sans exception,

selon votre bon plaisir,

à la plus grande Gloire de Dieu,

dans le temps et l’éternité.

Amen !