Consécration du diocèse d’Avignon au Coeur Immaculé

C’est le troisième diocèse français à se consacrer au Coeur Immaculé de Marie en ce 25 mars 2020.

Mgr Jean-Pierre Cattenoz a récité cette prière de consécration, ce matin à la fin de la messe :

“Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu” !

Devant la douloureuse expérience de l’épidémie du Covid 19,

nous voulons nous confier et nous consacrer à ton Cœur Immaculé, nous et le monde entier.

Ô Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes nos souffrances,

toi qui ressens dans ton cœur maternel toute la souffrance qui secoue notre monde,

accueille nos cris de détresse,

poussés par l’Esprit Saint, nous les adressons directement à Ton Cœur.

Accueille avec amour, comme mère et servante du Seigneur, ce monde qui est le nôtre,

nous Te le confions et Te le consacrons, dans la situation qui est la sienne,

plein d’inquiétude et d’angoisse face à la pandémie du Covid 19.

“Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu” !

Nous avons besoin de ton aide maternelle.

Nous nous tenons devant toi, Mère du Christ, devant ton cœur immaculé, nous désirons, avec toute l’Église, nous unir à la consécration que, par amour pour nous, ton Fils a faite de lui-même au Père : “Pour eux, dit-il, je me consacre, afin qu’eux aussi soient consacrés dans la vérité”

Nous souhaitons nous joindre avec toi à notre Rédempteur

dans cette consécration pour le monde et pour l’humanité.

Dans son cœur divin, il a le pouvoir d’obtenir notre libération de l’épidémie du Covid 19.

Accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration

qu’aujourd’hui nous faisons avec confiance.

“Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu” !

Nous sommes certains que chacun de nous est unique à tes yeux

et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t’est étranger.

Nous te confions notre monde victime de cette terrible épidémie.

Garde notre vie entre tes bras ; ravive et nourris notre Foi ;

soutiens et éclaire notre Espérance ; suscite et anime notre Charité ;

guide-nous tous sur le chemin de la sainteté.

“Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu” !

Soutiens-nous face à la maladie, à la souffrance et à la mort.

Au cœur de cette épreuve, sous la conduite de l’Esprit Saint,

Mets en nos cœurs ton amour de prédilection

pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants,

pour les pécheurs et ceux dont le cœur est loin de toi.

Rassemble nous tous sous ta protection maternelle

et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus

dans la puissance de l’Esprit Saint.

Amen.