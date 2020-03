Libération des 4 membres de SOS Chrétiens d’Orient

L’Elysée a annoncé en début de soirée ce jeudi 26 mars la libération des 4 collaborateurs de SOS Chrétiens d’Orient, dont 3 Français. Il semble qu’ils soient en bonne santé. Deo gratias !

SOS Chrétiens d’Orient se félicite et se réjouit de la libération de ses quatre collaborateurs disparus le 20 janvier dernier à Bagdad, en Irak.

L’association remercie vivement les autorités françaises pour leur travail, ainsi que les autorités irakiennes.

SOS Chrétiens d’Orient souhaite saluer et remercier ses soutiens pour l’incroyable mouvement de prières et de solidarité qui s’est formé à l’annonce de ces disparitions.