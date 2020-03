La Province de France de l’Institut du Christ Roi, outre sa chaine Youtube, propose un petit journal hebdomadaire d’une quarantaine de pages, intitulé “Confinés avec Sainte Corona” avec des textes de méditations et de réflexions pour adultes et enfants, des jeux et autres activités dédiées pour enfants… pour nous aider à vivre ce temps de confinement et à monter sereinement vers Pâques :

Grandir spirituellement, intellectuellement, culturellement, culinairement… Voilà la chance qui nous est donnée avec cette quarantaine forcée. Profitons-en, ne laissons pas passer cette occasion sans la saisir. Ces quelques pages se veulent un moyen de partager les talents de tout un chacun pour dissiper, de quelques rayons d’une chaleureuse lumière, les froides ténèbres du confinement…

Confinés avec Sainte Corona n°2