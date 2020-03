Una Voce vous propose de lire en ligne le dernier numéro de sa revue (n°326, Mars-Avril 2020) à défaut de pouvoir le faire imprimer… un beau moyen de découvrir cet revue qui fait faire la promotion du chant grégorien et de la liturgie latine.

Son dossier est consacré aux Saints Martyrs et mystiques : Saints Pierre et Paul, Saint Symphorien ou encore Sainte Gertrude.