Prochain Pèlerinage Summorum Pontificum à Rome

Même si il est un peu tôt pour y penser… un bon moyen d’oublier le confinement pourrait être de participer au 9ème Pèlerinage Summorum Pontificum à Rome en octobre 2020 dont le célébrant principal sera le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

Chers Amis,

Il y a exactement deux mois je vous avais adressé un premier courrier vous annonçant le lancement de notre prochain pèlerinage.

Depuis cette date, le monde a plongé dans la terreur du coronavirus et la plupart de nos pays sont soumis à un confinement total. L’Italie connait des heures très dures.

Du coup, dans un certain nombre de pays de notre vieil Occident chrétien, en ce temps de carême, le culte public est interdit. La Semaine Sainte et Pâques s’annoncent sans cérémonies ni messes publiques. Plus de baptêmes, plus de mariages, parfois plus de sacrements des malades. Tout cela est dramatique pour le salut des âmes.

Mais comme le carême s’achève avec Pâques, la fête de la Résurrection de Notre-Seigneur, nous prions pour que la crise actuelle, spécialement que cet emprisonnement de la religion, se termine aussi par une résurrection.

Or, quelle plus belle et plus grande preuve de notre foi en la Résurrection pouvons-nous donner que celle de savoir que dans six mois, le 24 octobre, débutera notre 9ème pèlerinage vers le tombeau de Saint-Pierre ?

Voilà pourquoi je suis particulièrement heureux de vous donner quelques nouvelles de ce qui se prépare :

– Comme l’an dernier, nous débuterons le pèlerinage Summorum Pontificum, le vendredi 23 octobre, dans l’église Sainte-Marie des Martyrs du Panthéon, cette fois-ci par des Vêpres pontificales.

– Le lendemain, le samedi 24 octobre, nous partirons en procession, comme de coutume, de l’église San Lorenzo in Damaso, pour rejoindre la basilique Saint-Pierre où sera célébrée, par le Cardinal Robert Sarah, notre messe pontificale d’action de grâce à l’autel de la Chaire.

Nous sommes encore trop englués dans les événements actuels pour lancer notre campagne de communication en faveur de cet événement.

Cependant il est temps de diffuser cette information pleine d’espérance à tous nos amis et vous demander de bien vouloir ne pas oublier dans vos prières la belle œuvre dont nous espérons tant de grâces et de bienfaits en faveur de la paix dans l’Eglise.

João Silveira,

Secrétaire Général Adjoint du Cœtus Summorum Pontificum