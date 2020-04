Une abbatiale pour Donezan

Dans le dernier numéro de sa revue (326), Una Voce évoque la construction de l’abbatiale de l’Abbaye Notre-Dame de Donezan en Ariège. Cette abbaye fille de Fontgombault s’est re-fondée il y a une douzaine d’année en pleine montagne pour que les moines trouvent la paix et la quiétude dans cette région moins touristique.

Certains de nos amis ont suivi l’extraordinaire histoire de la fondation par Fontgombault d’une nouvelle communauté bénédictine à Gaussan (Aude) d’abord, près de Narbonne, en 1994, puis sur le plateau de Mourouscles, à Carcanières en Ariège, à partir de 2004, et de la nomination, comme Abbé, du Père Marc Doat (jusque-là Prieur). Pari foi que de créer à 1300 m d’altitude (pour comparaison, Montserrat, de l’autre côté des Pyrénées, est à 720 m) une abbaye, Notre-Dame de Donezan, plus propice à la prière, – par sa solitude – et aussi pour des raisons climatiques, communales et agricoles. La communauté (entre dix et vingt moines) avait à Gaussan une production surtout vinicole ; à Donezan, c’est l’élevage qui prime : un troupeau de vaches superbes alimente la fromagerie de l’abbaye, fameuse dans cette région qui lui ouvre ses marchés (le ‘Mountagnol” d’un kilo est à 28 € par la poste, chèque libellé à La Ferme du Plateau, Route du Col des Hares, 09460 Carcanières).

Faute de finances suffisantes, la construction de l’abbaye est lente. Primum vivere : les vaches n’attendent pas ; l’étable et la fromagerie ont eu priorité, avec la chapelle provisoire. La construction de l’église abbatiale fut longtemps interrompue, – felix interruptio, “qui a permis des améliorations considérables dans la conception et le plan” Et soudain, en 2019, voici la charpente qui se dresse, en attendant le clocher, plus léger qu’à Gaussan (dont les lourdes cloches sont parties à Clear Creek, la fondation de Fontgombault en Oklahoma).