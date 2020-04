Les visites de l’archevêque de Paris

Lundi, Mgr Michel Aupetit s’est joint à la distribution alimentaire à Saint Jean-Baptiste de la Salle (15e). Il a remercié les équipes de bénévoles qui assurent ces distributions. Il a également remercié les équipes du Service catholique des funérailles très sollicitées.

Mardi, Mgr Michel Aupetit a visité la maison Marie-Thérèse (14e) qui accueille les prêtres aînés.

Mercredi, l’archevêque de Paris a prêté main forte à la paroisse Saint Ambroise (11e) pour la distribution alimentaire.

Toutes ces visites sont une excellente chose. Mais alors ? Serait-il possible que l’archevêque, et ses prêtres, visitent les personnes pour les confessions ? Et si l’archevêque distribue de la nourriture pour les personnes dans le besoin, ne peut-il pas aussi distribuer la sainte communion ?