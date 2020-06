Faire le Pèlerinage de tradition à la Pentecôte

Le Pèlerinage de tradition vous invite à faire le pèlerinage dans une forme différente des autres années.

Habituellement durant le week-end de la Pentecôte, les pèlerins se rassemblent en grand nombre pour parcourir les routes entre Chartres et Paris.

Les circonstances sont telles que le pèlerinage de Chartres à Paris n’est pas possible sous sa forme habituelle.

Mais les mots d’encouragement de Mgr Lefebvre au sujet du pèlerinage en 1990 sont toujours d’actualité : “Ce témoignage est aujourd’hui plus nécessaire que jamais afin de rendre hommage au Roi des Nations, Roi du ciel et de la terre et de proclamer sa loi de charité, seule source et expression des devoirs et des droits de l’homme.“

Le thème de cette année, en rapport avec le jubilé d’or de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, ne peut pas nous laisser de glace !

C’est pourquoi nous avons adapté l’édition 2020 du pèlerinage !

Le pèlerinage en tant que Membres Priants

Marcher, je ne peux pas… Prier, si !

Le groupe des Membres Priants s’adresse à tous ceux qui ne peuvent pas se rendre au pèlerinage. En 2020, beaucoup d’entre nous sont dans cette situation. Ce groupe est pensé pour que personne ne soit empêché de prendre part à ce beau pèlerinage au service de la Chrétienté.

En 2020, pas besoin de s’inscrire, mais seulement de remplir, depuis chez soi, des engagements simples pendant les 3 jours de pèlerinage :

Réciter quotidiennement la prière du pèlerinage

Chapelet quotidien

En fonction de ses possibilités, le « membre priant » est encouragé à faire davantage : messe, confession, lecture et méditation de textes sur le thème du pèlerinage, œuvres de charité, actes de pénitence

Pour remplir votre mission, un livret numérique d’accompagnement est en cours de réalisation et sera disponible gratuitement sur notre site pelerinagesdetradition.com . Il sera également envoyé par mail aux anciens pèlerins inscrits à la newsletter.

Pour chaque jour du pèlerinage, vous y trouverez un “itinéraire spirituel” : prière du pèlerinage, chapelet médité et lecture spirituelle.

Des messes avec prédication seront retransmises depuis l’église de Saint Nicolas du Chardonnet :

Le samedi 30 mai à 18h30 : messe chantée

Le dimanche 31 mai à 10h30 : messe solennelle

Le lundi 1er juin à 18h30 : messe chantée

Dans les chapelles de la Fraternité Saint-Pie X, le chapelet sera récité les trois jours de 18h00 à 18h30 devant le Saint Sacrement exposé aux intentions du pèlerinage et des pèlerins.