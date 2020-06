Cela nous manquait… ou pas

Message de Mgr Blanchet aux musulmans à l’occasion de l’Aïd Al-Fatir :

Aux frères et sœurs de l’Aire urbaine de Belfort-Montbéliard de religion musulmane

Chers amis,

Au nom de l’Église catholique en Nord Franche-Comté, je viens vous exprimer particulièrement ma proximité fraternelle au terme de ce Ramadan. Je vous présente les vœux de tous les catholiques du diocèse pour que cette période de jeûne et de solidarité, vécue si particulièrement cette année sans les rassemblements qui le marquent habituellement, porte tous ses fruits de croissance spirituelle pour chacun de vous. Je vous souhaite une belle fête de l’Aïd al-Fitr pour le conclure.

Cette année, l’impossibilité de rassemblements religieux et la responsabilité commune devant la crise sanitaire qui traverse tout le pays, nous ont fait vivre une expérience commune à chacune de nos religions. Nous n’avons pas pu avoir la joie de nous laisser accueillir comme d’habitude par vos communautés pour la rupture du jeûne. Je sais pour autant que l’hospitalité est bien toujours à l’œuvre spirituellement et dans les cœurs, indépendante des conditions qui nous empêchent parfois de la vivre concrètement.

Nous savons que Dieu regarde les cœurs et qu’il nous appelle tous à la cohérence entre notre vie de prière et nos liens de fraternité. Vous savez notre engagement avec vous pour être toujours artisans de paix en Nord Franche-Comté. A l’heure où nos célébrations vont bientôt pouvoir reprendre en chacun de nos lieux de culte, même avec les limites de nombre liées aux précautions sanitaires, puissions-nous nous rappeler la vérité de notre culte rendu à Dieu au travers de l’attention à tous nos frères et sœurs.

Depuis notre Église catholique en Nord Franche-Comté, j’implore pour vous, pour les vôtres, la bénédiction divine. Que ce temps de jeûne et de fête puisse vous apporter sérénité et joie durables.

Le 19 mai 2020

+ Domique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard