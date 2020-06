Nouvelles dates pour les journées d’admission à la Croix des Vents (Sées)

L’Institut Croix des Vents (Sées) organise comme chaque année différentes journées d’admission au collège et au lycée qui ont été repoussées en raison du confinement.

L’institut Croix des Vents compte plus de 200 élèves (primaire mixte en externat, collège et lycée de garçons en internat).

Pourquoi choisir cette école plus qu’une autre ? – Pour offrir à vos enfants un cadre propice au développement de leur intelligence, de leur foi et de leur caractère. – Grâce à un enseignement de qualité, à des règles de vie, à la présence de prêtres et à la place donnée au sport, vos garçons recevront une formation complète. – Inscrivez votre fils à notre examen d’admission, visitez notre établissement et rencontrez les responsables de l’école. ATTENTION NOUVELLES DATES : Samedi 23 mai 2020

Samedi 13 juin 2020

Samedi 4 juillet 2020 En savoir plus : L’institut Croix des Vents est une école (collège-lycée) catholique hors-contrat pour garçons dirigée par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre et située à Sées dans l’Orne (61) en Normandie. Créée en 2001, l’école n’a cessé de se développer : l’établissement est passé de 10 élèves à 172, de 4 professeurs laïcs à 15, d’un aumônier à 8 abbés présents en permanence. Les projets de réhabilitation du bâtiment n’ont pas manqué : 750m2 pour les salles de classes du lycée et 150m2 pour la salle de sport. Les fruits de tous ces investissements ne manquent pas dans la mesure où de plus en plus d’élèves sont en mesure d’intégrer de grandes prépas et de bonnes universités. Par ailleurs, 16 vocations sont déjà sorties de notre école. L’institut base sa pédagogie sur 5 piliers forts : – un enseignement de qualité

– sous le regard de Dieu

– la vie en commun

– le travail personnel

– les activités physiques et artistiques Il offre en plus un cadre exceptionnel et une présence sacerdotale.

Institut Croix des Vents (Sées)