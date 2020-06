Le site internet de la Province de France de l’Institut du Christ Roi a fait peau neuve. Vous pouvez y retrouver les apostolats de l’Institut dans les diocèses, ses retraites, ses camps et colonies, et les différents apostolats des prêtres et séminaristes.

Les prêtres de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre exercent leur ministère dans 27 diocèses de France et dans 7 établissements scolaires.

Province de France : https://icrspfrance.fr