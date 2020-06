Ordinations sacerdotales à la Fraternité Saint-Pierre

Après 2 ordinations diaconales samedi 23 mai, 4 diacres germanophones de la Fraternité Saint-Pierre ont été ordonnés prêtres par Mgr Thomas Gullickson, nonce apostolique en Suisse le dimanche 24 mai dans la chapelle du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad (Allemagne). En raison des conditions sanitaire, l’ordination n’était pas ouverte au public. Elle devait avoir lieu en juin, mais Mgr Pozzo a dû annuler sa venue en raison des conditions actuelles, la cérémonie d’ordination sacerdotale a donc été avancée.

D’autres ordinations sont prévues pour la Fraternité Saint-Pierre dans les prochaines semaines même si ces cérémonies ont subi quelques changements d’organisations.

Au Séminaire Our Lady of Guadalupe de Denton (Etats-Unis) le 1er juin, 5 diacres seront ordonnés prêtres (4 américains et 1 mexicain) et 6 séminaires seront ordonnés diacres (5 américains dont 2 jumeaux et un mexicain).

A la cathédrale de Laon le 27 juin, 3 diacres français seront ordonnés prêtres par Mgr Renaud de Dinechin : l’abbé Gauthier Guillaume, l’abbé Charles Marchand et l’abbé Vianney Savy. La participation à la cérémonie sera probablement limitée.

A la cathédrale de Sydney le 8 août, 2 diacres seront ordonnés prêtres (1 australien et 1 néo-zélandais).

Après le diaconat le samedi 23 mai pour deux candidats, c’est le sacerdoce qui a été conféré le lendemain dimanche à quatre séminaristes germanophones :

– l’abbé Julian Altmann (Allemagne, 30 ans), nommé à Thalwil en Suisse.

– l’abbé Jakob Berger (Autriche, 25 ans), nommé à Türkheim en Allemagne.

– l’abbé Joachim Hengstermann (Allemagne, 28 ans), nommé à Oberhausen en Allemagne.

– l’abbé Bernhard Hirschberger (Allemagne, 37 ans), nommé à la maison du district germanophone, à Wigratzbad.

Mgr Thomas Gullickson, nonce apostolique en Suisse, était assisté des deux diacres qu’il avait ordonnés la veille. En raison des conditions sanitaires, la cérémonie n’était pas ouverte au public et s’est tenue dans la chapelle intérieure du séminaire.

FSSP Wigratzbad