Ordinations pour l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Le 2 juillet prochain, le Cardinal Raymond Burke ordonnera 10 prêtres pour l’Institut du Christ Roi dont 5 Français les abbés Jean Despaigne, Arnaud Jaminet, Jean Maïdanatz, Edouard Strodijk, Jonasz Zurek, mais aussi 2 Américains, 1 Canadien, 1 Espagnol et 1 Malaysien. Comme chaque année, les futurs prêtres adressent un message aux fidèles et amis de l’Institut :

« Quid retríbuam Dómino, pro ómnibus, quæ retríbuit mihi ? Cálicem salutáris accípiam : et nomen Dómini invocábo. — Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu’Il m’a faits ? Je prendrai le calice du salut et j’invoquerai le nom du Seigneur. »

À quelques semaines de notre ordination sacerdotale, nous faisons particulièrement nôtres ces paroles du psalmiste que nous répéterons bientôt chaque jour à l’autel avant de communier au Précieux Sang.

Tous ces temps d’incertitude, durant lesquels l’absence ou même le rejet de Dieu dans nos sociétés a été si criant, auraient dû au contraire nous recentrer sur l’essentiel : sur le Christ, notre Roi, notre législateur, notre juge ; sur l’Église notre mère, fidèle écho au fil des siècles du message du Divin Maître ; tout cela bien sûr à travers les instruments de la grâce que sont les prêtres.

Rarement dans notre monde n’a été aussi visible la nécessité de prêtres dévoués au service des âmes, disponibles pour porter l’indispensable nourriture spirituelle et la paix aux âmes blessées ou desséchées.

Avec la grâce de Dieu, nous nous apprêtons à nous mettre nous aussi à son service par l’imposition des mains de S. E. R. le cardinal Burke le 2 juillet prochain à Florence.

Chers fidèles, nous vous écrivons , afin que vous puissiez vous unir à notre action de grâce par la prière à défaut de pouvoir le faire en personne comme beaucoup auraient souhaité et pour confier notre vocation au Sacré-Cœur de Jésus, afin que nous soyons des prêtres selon son Cœur.

Nous vous écrivons aussi pour vous demander avec grande insistance de soutenir notre cher séminaire de Gricigliano. C’est là qu’ont grandi et été fortifiées nos vocations, c’est une étape indispensable d’apprentissage et de discernement. C’est là que sont formés encore actuellement près de quatre-vingt séminaristes, qui recevront les ordres mineurs, le sous-diaconat ou le diaconat dès que les circonstances le permettront, sans doute à l’automne. Nous les confions eux-aussi à vos prières et à votre générosité afin qu’ils puissent continuer leur formation le plus saintement et sereinement possible.