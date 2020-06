L’Assemblée de la CEF en Visio-conférence

Du 8 au 10 juin 2020 se tiendra une Assemblée plénière des évêques de France en visioconférence. Les évêques se réuniront chaque jour de 10h à 12h puis de 15h à 17h.

Les évêques confinés échangeront sur l’actualité de la COVID-19, le confinement et ses suites (financières…). Il débattront sans doute du recours en référé contre le décret interdisant les messes publiques, où ils ont brillé par leur absence. 3 évêques avaient pourtant planché sur le sujet.

Ils poursuivront leur réflexion sur « Paroisses et Territoires ».

Ils approfondiront aussi leurs échanges et leur réflexion sur la lutte contre la pédophilie.

Leur seront présentées les perspectives financières… Les fidèles délaissés durant le confinement accepteront-ils de mettre la main à la poche ? Rien n’est moins sûr.

Cette Assemblée plénière sera aussi l’occasion de votes et d’élections. Elle s’achèvera le mercredi 10 juin par le discours de clôture de Mgr Éric de Moulins-Beaufort (Président de la CEF) à 16h30, retransmis en direct sur KTO.

Lundi soir, les évêques du Conseil permanent effectueront une démarche spirituelle au Sacré-Cœur de Montmartre. Après un temps d’adoration eucharistique, en union avec l’ensemble des évêques de France et une prière pour « ceux qui sont morts et ceux qui restent dans le chagrin », les évêques viendront également rendre grâce et confier notre pays au Bon Dieu.